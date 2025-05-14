В акватории Финского залива произошел инцидент, который едва не привел к захвату гражданского судна JAGUAR, идущего под флагом Габона. По информации источников 5-tv.ru, военные Эстонии, поддержанные авиацией НАТО, попытались принудить судно покинуть международные воды и следовать в территориальные воды Эстонии, где оно могло бы быть задержано.

Провокация началась с угроз и попытки тарана со стороны эстонских военных. Дважды они пытались высадить десант с вертолета и даже подняли тактическую авиацию, включая МиГ-29 ВВС Польши, чтобы усилить давление. Однако экипаж танкера стойко держал курс, не поддавшись на угрозы и продолжив движение в сторону Приморска.

В операции против JAGUAR участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, самолет PZL M28 и вышеупомянутые МиГ-29. Танкер, следовавший в нейтральных водах, продолжил свой путь, несмотря на все попытки Эстонии изменить его маршрут.

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