НАТО и Эстония пытались захватить судно под флагом Габона в Финском заливе

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Провокация началась с угроз со стороны военных.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В акватории Финского залива произошел инцидент, который едва не привел к захвату гражданского судна JAGUAR, идущего под флагом Габона. По информации источников 5-tv.ru, военные Эстонии, поддержанные авиацией НАТО, попытались принудить судно покинуть международные воды и следовать в территориальные воды Эстонии, где оно могло бы быть задержано.

Провокация началась с угроз и попытки тарана со стороны эстонских военных. Дважды они пытались высадить десант с вертолета и даже подняли тактическую авиацию, включая МиГ-29 ВВС Польши, чтобы усилить давление. Однако экипаж танкера стойко держал курс, не поддавшись на угрозы и продолжив движение в сторону Приморска.

В операции против JAGUAR участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, самолет PZL M28 и вышеупомянутые МиГ-29. Танкер, следовавший в нейтральных водах, продолжил свой путь, несмотря на все попытки Эстонии изменить его маршрут.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ.

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