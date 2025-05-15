«Задал сильный темп»: как школа Константина Райкина закалила Михаила Тройника

Постоянные съемки и плотный график в актерском мире — норма.

Обучение в школе Константина Райкина повлияло на карьеру актера Михаила Тройника и помогло ему справляться с бешеным ритмом индустрии. Об этом звезда сериала «Чики» рассказал 5-tv.ru на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

«Кино сейчас в России с сильным темпом развивается, это правда. Но я учился у Константина Райкина. Темп, который он задал для меня со школьной скамьи, является таким основополагающим», — отметил Тройник.

За время учебы в Школе-студии МХАТ курс поставил 13 дипломных спектаклей. Репетиции шли почти без выходных, дисциплина была строгой, нагрузки — запредельными. По словам актера, именно это закалило и подготовило его к реальной профессии, где постоянные съемки, срочные правки и плотный график — норма.

По словам Тройника, актер должен быть готов к любому повороту. Репетиционная выносливость — такая же важная часть профессии, как и талант.

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