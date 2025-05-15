На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Сережи

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У восьмилетнего мальчика — множественные опухоли головного мозга.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Надежду на светлое будущее можем подарить мы с вами восьмилетнему Сереже! У мальчика - множественные опухоли головного мозга, из-за чего постояно возникают приступы эпилепсии. Нужна срочная дорогостоящая операция, вот только стоит она 2,5 миллиона, и таких денег в семье нет.

Сегодня на Пятом канале День добрых дел. И помочь Сереже -можем мы с вами! Отпрвьте смс с суммой пожертвования на короткий номер 75-35 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

По звонкому смеху и широкой улыбке и не скажешь, что у Сережи серьезные проблемы со здоровьем. Выглядит он, как все дети. Вот только в любой момент у мальчика может начаться приступ эпилепсии.

Первый приступ случился, когда Сереже еще не было и двух лет. Сначала родители не понимали, что происходит с их ребенком. Врачи провели обследование и поставили страшный диагноз — туберозный склероз.

«Туберы в голове, узелочки в головном мозге, они дают эпилептогенные сигналы. На самом деле их очень сложно распознать. Картина МРТ врачам все показала. Но нам этого было недостаточно с мужем. Через месяц мы были уже в Москве. Думали, может быть, нам в Иркутске что-то неправильно поставили. Конечно, не верили. До последнего не верили», – вспоминает Наталья Буентаева, мама Сергея.

При туберозном склерозе эпилепсия — не единственный симптом. У некоторых снижается интеллект. Так случилось и с Сережей. По словам мамы, Сергей перестал что-либо говорить — год не мог сказать ни мама, ни папа. Был очень сильный откат в развитии. Постоянно мучали головные боли.

Вскоре выяснилось, что мальчику не подходит ни один вид терапии. Таблетки не то что не помогали, а делали лишь хуже.

«Какие-то сразу не шли нам, наоборот, утяжеляли организм. Какие-то, в принципе, не действовали. Подобрали второй препарат, подобрали третий препарат. И только на четвертом мы смогли остановить судорожные приступы. И после этого он начал развиваться. Маленькими шажочками мы стали разговаривать и понимание начало возвращаться. Но мы не купированы полностью», – рассказывает Наталья Буентаева.

Сейчас Сереже восемь. Он ходит в первый класс. Очень старается быть прилежным учеником. Но в силу болезни не всегда получается. Когда у мамы уже начали опускаться руки, столичные медики нашли способ не просто избавить ребенка от приступов эпилепсии, а вернуть ему счастливое детство. Для этого нужна сложная операция. И медлить нельзя.

«Каждый год жизни с приступами кратно снижает эффективность любого метода хирургического лечения. Эпилептические приступы, которые сейчас происходят, снижают наши потенциальные возможности в будущем. То есть, если мы не вылечим его сейчас, то вылечить его через несколько лет будет уже кратно сложно», – объясняет невролог-нейрофизиолог Владимир Соловьев.

Сереже хотят установить специальные электроды, которые позволят провести электроэнцефалографию. Это поможет определить, в какой области мозга возникают приступы, и в будущем удалить пораженные участки. Стоимость операции — 2 500 000 рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родителям не под силу. Без помощи неравнодушных людей не обойтись.

Всего немного наших с вами усилий, и мы вместе сможем помочь Сереже избавиться от мучений и осуществить свою мечту — посмотреть на китов.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Сергею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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