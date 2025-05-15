На «пятачке» у дворца в Стамбуле десятки журналистов ждут встречу РФ и Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 57 0

Главная задача правоохранителей — удержать представителей СМИ на отрезке тротуара, чтобы они не выходили на проезжую часть.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Egon Bömsch; 5-tv.ru

Десятки журналистов со всех уголков мира находятся в ожидании переговоров России и Украины. Они собрались возле рабочего офиса президента Турции — дворца Долмабахче в Стамбуле, сообщает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Полицейские удерживают сотрудников СМИ на небольшой площадке тротуара перед зданием дворца.

«Главная проблема полицейских и тех силовиков, которые работают здесь в штатском, удержать журналистов на небольшом „пятачке“ — отрезке тротуара, чтобы они не уходили на проезжую часть и не загораживали движение, но это все равно происходит, людей здесь очень много и все хотят, несомненно, снять первыми момент приезда кортежа», — рассказал Синеок.

Меры безопасности в Стамбуле усилены, добавил корреспондент. На улицах и в местах скопления людей дежурит бронетехника. Обстановка в городе напряженная, но тщательно контролируетс.

Переговоры пройдут в Долбамахче — историческом здании, где в 2022 году уже проходили переговоры между российской и украинской делегациями. Они начались 29 марта, через месяц после старта спецоперации. Эта попытка договориться о прекращении огня не увенчалась успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле.

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На «пятачке» у дворца в Стамбуле десятки журналистов ждут встречу РФ и Украины

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