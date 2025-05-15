«Хочет прилететь с мамой»: рэпер Lil Pump выступит с концертом в Москве

Выступление пройдет в «МТС Live Холле».

Американский рэпер Lil Pump станет специальным гостем на концерте Offset 14 июня в Москве. Об этом сообщает организатор SAY Agency в своем Telegram-канале.

Концерт пройдет в «МТС Live Холле». Генеральный директор SAY Agency Анна Субчева рассказала, рэпер попросил довольно скромный гонорар и простой райдер.

«Артист хочет прилететь вместе с мамой. Планирует дать полноценное шоу, исполнить все свои хиты и любимые песни российских фанатов!» — добавила Субчева.

Концерт Offset должен был состояться еще в апреле этого года, но был перенесен на июнь из-за личных обстоятельств рэпера.

Lil Pump стал мировой звездой после выхода трека «Gucci Gang», который попал на третью строчку чарта Billboard Hot 100 в США.

Также он известен песней «I Love It» в коллаборации с Канье Уэстом, а его песня «Welcome to the Party» прозвучала в фильме «Дэдпул 2».

Ранее 5-tv.ru писал, что Крис Мартин посвятил песню своему фанату из России. Солист группы Coldplay считает вполне осуществимым визит в РФ с концертом.