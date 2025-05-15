«Еще один страх в копилку»: Оксана Самойлова попала в больницу и удивлена диагнозом

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 37 0

Блогер Оксана Самойлова оказалась в больнице из-за осложнений болезни

Фото, видео: Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Сейчас она остается в клинике под наблюдением врачей.

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала, что ее госпитализировали с острым ларингитом. Этим она поделилась в личном блоге.

Сегодня Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором лежит под капельницей в отделении больницы.

«Ночью у меня начался сухой приступообразный кашель, реально каждую минуту. И через часа три такого кашля я поняла, что у меня будто бы гортань сузилась. При этом легкие были чистые, и было странное чувство в районе горла», — подписала она.

По словам блогера, ей пришлось поставить несколько уколов от отека гортани и против воспаления. Врачи диагностировали Самойловой стеноз гортани, — это одно из осложнений острого ларингита, поделилась модель с подписчиками.

Теперь она боится, что состояние может вернуться, остается в больнице и наблюдается у врачей.

«Плюс еще один страх в копилку: гортань может сузиться и отечь. Так что если у вас вдруг когда-нибудь будет долгий приступ сухого лающего кашля, имейте в виду, что это может так выглядеть. Из того, что нужно делать в таких случаях: максимально увлажнить воздух, сделать ингаляцию, укол антигистаминного», — рассказала блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова рассказала о череде болезней у своих детей.

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