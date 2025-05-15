Российская делегация провела переговоры в Стамбуле с Фиданом

Представители Москвы должны сесть за стол с переговорщиками из Киева.

Глава МИД Турции Хакан Фидан и российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским завершили встречу. Об этом стало известно из сообщения турецкого агентства Anadolu со ссылкой на турецкое Министерство иностранных дел.

Дипломатическое общение прошло в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, в то время как российская делегация ждала прибытия украинской.

«На пятницу (16 мая. — Прим. ред.) запланирован ряд дополнительных встреч в различных форматах», — подчеркнул источник в Telegram-канале.

По информации СМИ, Генеральное консульство России в Стамбуле пока не подтверждает и не опровергает информацию о проведении переговоров.

В хронологическом порядке 15 мая прошли следующие действия: российская и украинская делегации прилетели в Турцию. Однако российская — в Стамбул, а украинская — в Анкару. В столице Турции глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После проведенной встречи Зеленский отдал приказ направить свою делегацию в Стамбул.

В составе делегации России, по указу президента России Владимира Путина, заместитель МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Возглавляет ее помощник президента РФ Владимир Мединский.

Украину представит делегация, в состав которой вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, первый зампредседателя СЗРУ Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и другие политические лица. Главой на переговорах от украинской стороны выбран министр обороны Рустем Умеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о переговорах России и Украины в Турции.