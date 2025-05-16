Первые в стране: в Челябинске заблокировали аренду электросамокатов

Каршеринговые компании не установили на них госномера нового образца.

У пешеходов в Челябинске сегодня настоящий праздник - теперь им не приходится уворачиваться от гонщиков на электросамокатах. Дело в то, что именно Челябинск стал первым городом в стране, где все сервисы аренды полностью заблокированы, а сами самокаты опечатаны и увезены с улиц.

Причем в массовой блокировке виноваты сами кикшеринговые компании. Они не установили на самокаты госномера нового образца, по которым можно вычислить нарушителей. Несколько руководителей прокатных организаций даже вызваны к следователю в рамках уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества.