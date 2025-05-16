Создание с собственной волей и разумом: Леон Кемстач подружился с роботом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Леон Кемстач подружился с роботом в новой комедии «(Не)искусственный интеллект»

Леон Кемстач превратился в робота в новой комедии об искусственном интеллекте

Фото: НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

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Актер был вынужден искать общий язык с искусственным интеллектом в новой комедии.

Актер Леон Кемстач подружился с роботом в новой приключенческой комедии для всей семьи «(Не)искусственный интеллект». Тизер-трейлер представили кинокомпании СТВ, RED STAR FILMS и «НМГ Кинопрокат».

Главный герой — первокурсник Женя. Во время экскурсии в научно-исследовательском центре он случайно становится «пилотом» экспериментального проекта — робота A.P.O100L. Оказывается, Апостол — не бездушная машина, а создание, обладающее собственной волей и разумом.

Робот перехватывает управление на себя и вместе с Женей сбегает из лаборатории. Героев ждет захватывающее приключение, полное ярких эмоций. Сбежав из лаборатории, Апостол попадает в Кострому. Ему предстоит научиться чувствовать, понимать и любить.

Режиссер и продюсер «(Не)искусственного интеллекта» Алексей Чадов объяснил, что этот фильм наглядно демонстрирует, как технологии вписываются в человеческую жизнь. Среди актерского состава — Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин и другие.

Проект отличает впечатляющая техническая составляющая. Так, для съемок был создан полноценный экзоскелет робота — это уникальная разработка, у которой нет аналогов в российском кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сети появился первый тизер «Буратино».

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