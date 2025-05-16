«Наши по нам начали»: боевик ВСУ об атаке украинских дронов по сослуживцам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Пленный боевик ВСУ рассказал об атаке украинских БПЛА по сослуживцам

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Попытки укрыться от взрывчатки были тщетны.

Пленный боевик ВСУ Юрий Троянов рассказал, что его сослуживцы направляли БПЛА на своих же людей из-за сбоев в коммуникации. Кадры допроса предоставили в Минобороны РФ.

«Наши по нам начали, нас начали бомбить. Такая неразбериха, что по своим открывают огонь, это, наверное, неоднократно было», — рассказал пленник.

С беспилотников начали скидывать оружие сразу после того, как боевики прибыли на поле боя. Попытки спрятаться оказались тщетны, дроны преследовали вплотную. Троянов и его товарищ все же нашли укрытие — погреб одного из домов. Там они провели 15 дней без еды и воды под атакой гранат ВСУ и беспилотников «Баба-яга».

Троянов рассказал, что он — как и все украинцы — был мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК) силой. На передовую попал, не пройдя даже минимальной подготовки, не получив необходимого снаряжения.

Сотрудники ТЦК отправили Троянова в 157-ю бригаду ВСУ. Пленный рассказал, что многие его сослуживцы сбежали прямо оттуда. Он был бы рад последовать их примеру, но сделать этого не удалось. По словам пленного боевика, мобилизованных забрасывали на неподготовленными позиции и оставляли на произвол судьбы, а затем и вовсе разбивали своими же БПЛА. Причина тому — дезорганизация между подразделениями ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР.

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