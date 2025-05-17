«Ни один не хочет»: Денис Клявер удивлен выбором своих детей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Ни один из детей Дениса Клявера не хочет заниматься музыкой

Денис Клявер удивлен выбором детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Наследники артиста не желают брать пример со звездного отца.

Певец Денис Клявер удивлен выбором своих детей — все они категорически отказываются заниматься музыкой.

«У меня трое детей. Парадоксально, что все с замечательным музыкальным слухом, но ни один не хочет заниматься этой профессией. То есть вообще принципиально. Когда я был маленький, у папы была актерская сфера, а меня тянуло в музыку. Для меня актеры были круты, но музыканты были небожители. Музыка меня тянула», — рассказал Клявер в одном из подкастов.

Экс-солист «Чай вдвоем» признается: он с детства знал, что будет певцом. Мечты сверстников о полетах в космос его не впечатляли, Клявер представлял себя на сцене под громкие аплодисменты.

«Папа все время возил меня с собой на концерты, на каникулах меня брали в какие-то туры. Это были такие насыщенные, разноплановые концерты: с юмористами, танцорами, фокусниками, пантомимами. Я все эти номера запоминал и потом дома перед зеркалом что-то говорил. Когда я был маленький, то не задумывался об этом. А когда повзрослел, понял, что все-таки, мне кажется, это было суждено», — вспомнил певец.

Клявер воспитывает троих детей. Старший сын Тимофей оканчивает театральное училище в Санкт-Петербурге, средняя дочь Эмилия увлекается рисованием и планирует развиваться в компьтерной графике. Младший — Даниэль — еще учится в школе, но уже заявил отцу, что музыка его не интересует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Денис Клявер поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом.

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