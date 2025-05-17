«Хитро»: пленный боевик ВСУ рассказал об обмане украинского командования

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Командование ВСУ обманом отправило охрану аэродрома на штурм в Донбассе

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Боевик не скрывает разочарования в украинском командовании.

Украинский боевик Алексей Коваленко служил в 40-й бригаде, занимался охраной аэродрома. Основная задача — патрулировать периметр. Но в какой-то момент все изменилось: подразделение начали «распылять» — одних перебросили в другие части, других рассредоточили по деревням. А затем пришел приказ ехать в ДНР.

По словам пленного, боевики не скрывали: воевать они не готовы. Их предупреждали — побудете пару дней, осмотритесь, понаблюдаете. На деле их сразу вывели на передовую — прямо под огонь российских бойцов.

«Как вот хитро подлазят, что „все хорошо“, „все добро“. Вот я только не могу понять, для чего это делается. Ну как для истребления людей или кто его знает», — рассказал Коваленко на допросе, кадры которого опубликовало Минобороны РФ.

Сейчас он находится в плену у российских сил. По его словам, в таких условиях, несмотря на очевидный стресс, он хотя бы жив — и это, по его признанию, уже больше, чем могли бы предложить украинские командиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра.

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