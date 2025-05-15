Российские артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

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После поражения цели расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На правом берегу Днепра наши артиллеристы уничтожили хранилище с техникой и вооружением ВСУ. База боевиков была обнаружена во время воздушной разведки.

Операторы БПЛА заметили, что противник целую неделю стягивал резервы на территорию заброшенного колхоза. Чтобы поразить цель — расчету орудия «Гиацинт-Б» понадобилось всего несколько снарядов.

«Первый как обычно пристрелочный, второй уже, грубо говоря, в цель, третьим уже все решается. Управление, связь, БПЛА даже технику противника, которая подъезжает», — рассказал командир орудия с позывным Шах.

После уничтожения этой базы ВСУ еще долго не смогут вести здесь активные боевые действия.

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