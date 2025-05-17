«Очень актуально»: Сергей Бурунов вышел в свет в футболке с надписью «Скуф»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Сергей Бурунов пришел на премьеру в футболке с надписью «Скуф»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер надеялся позабавить гостей мероприятия.

Актер Сергей Бурунов пришел на премьеру фильма «ЖИЛ. БЫЛ. ДОМ» в футболке «Скуф». Он рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что надеялся таким образом позабавить гостей мероприятия.

«Скуф» — популярный в Сети мем и уничижительный сленговый термин. Он обозначает мужчин старше 30-35 лет, которые выглядят неопрятно и ведут малоподвижный образ жизни. Портрет «скуфа» включает в себя лишний вес, залысины, неухоженную бороду или щетину. Одеты они, как правило, в далекую от моды одежду, выглядят старше своего возраста.

Бурунов пошутил, что футболка с надписью «Скуф» — подарок, а значение модного термина ему неизвестно.

«Я не знаю, что это такое, мне подарили. Сказали, что очень актуально», — сказал актер.

Журналисты поспешили объяснить Сергею ситуацию, однако он со смехом остановил их.

«Да я знаю, что это такое. Пусть люди забавляются», — сказал актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за кого Сергей Бурунов похудел на 15 килограммов.

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