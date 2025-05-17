Собянин: Более 1,7 млн москвичей оформили доступ к электронным медкартам детей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 20 0

Москвичи все активнее используют цифровые сервисы системы здравоохранения: родители получают удобный доступ ко всей медицинской информации о своих детях благодаря ЭМК.

Собянин: Более 1,7 млн москвичей оформили доступ к электронным медкартам детей

Фото: mos.ru

Более 1,7 миллиона москвичей подключили доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) своих детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«ЭМК позволяет в любое время знакомиться с результатами анализов и протоколами осмотров врачей, выписанными рецептами, записями на прием, получать информацию о прививках и многие другие данные. Сервис доступен на портале mos.ru и в приложении „ЕМИАС. ИНФО», — написал мэр Москвы.

В ЭМК также есть:

— сведения о выданных в городских поликлиниках санаторно-курортных картах и справках в лагерь или бассейн;

— интерактивный календарь детских прививок;

— видеонаблюдение за новорожденными в реанимациях стационаров, роддомов и перинатальных центров;

— раздел «Моя молочная кухня» с историей заказов льготного питания.

Кроме того, родители могут вести дневник здоровья ребенка в текстовом виде, с помощью голоса или фотографий. Система на основе искусственного интеллекта автоматически подгружает данные в сервис.

Подать заявку на получение доступа к ЭМК можно через портал mos.ru. Если у пользователя есть полная учетная запись и подтверждены данные о детях, доступ предоставляется автоматически.

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