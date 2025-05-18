Павел Деревянко сделал предложение своей девушке на футбольном поле

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 34 0

Разница в возрасте у жениха и невесты составляет 14 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на поле «ВТБ Арены» перед футбольным матчем.

В сети появилось видео, на котором артист под песню Басты «Выпускной» встает на одно колено перед своей девушкой Зоей Фуць.

«Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свои руку и сердце», — произнес Деревянко.

Пара пришла посмотреть на матч Российской премьер‑лиги «Акрона» и «Динамо», болельщиком которого является актер.

Зоя Фуць является дизайнером одежды. Она и Деревянко рассекретили свой роман в октябре прошлого года. Инициатором отношений стала девушка, которая написала звезде сериала «Беспринципные» через год после его развода. Разница жениха и невесты составляет 14 лет: Деревянко 48 лет, Фуць 34 года.

У Зои есть два сына от бывшего мужа, а у Павла две дочери от экс-жены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрису Катерину Ковальчук заподозрили в беременности от Гаркика Харламова. Пара сыграла свадьбу в прошлом году.

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