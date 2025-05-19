Лидеры Евросоюза торопятся поговорить по телефону с Трампом раньше его звонка Путину

Европейские лидеры спешат поговорить с Дональдом Трампом до его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Немецкая пресса пишет, что канцлер Мерц вместе с другими первыми лицами стран ЕС, хочет подготовиться к переговорам России и США, которые запланированы на сегодня. Это будет первый разговор двух президентов после 18 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что решается вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп уже сделал предложение о встрече публично, однако предстоит поработать для ее реализации.