Лидеры Евросоюза торопятся поговорить по телефону с Трампом раньше его звонка Путину

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Беседа с российским лидером намечена на 19 мая.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Европейские лидеры спешат поговорить с Дональдом Трампом до его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Немецкая пресса пишет, что канцлер Мерц вместе с другими первыми лицами стран ЕС, хочет подготовиться к переговорам России и США, которые запланированы на сегодня. Это будет первый разговор двух президентов после 18 марта. 

Ранее 5-tv.ru писал, что решается вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп уже сделал предложение о встрече публично, однако предстоит поработать для ее реализации.

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