Несчастный случай: бывший хоккеист «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 246 0

Бывший хоккеист «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет

Несчастный случай: бывший хоккеист «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет

Фото: пресс-служба ХК "Динамо"

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Спортивный клуб выразил соболезнования близким и родственникам игрока.

Обладатель Кубка Харламова и бывший хоккеист команды «Динамо Москва» Олег Гофман умер в возрасте 23 лет. Пресс-служба спортивного клуба «ХК Динамо» сообщила в Telegram-канале о несчастном случае накануне утром.

«Хоккейный клуб „Динамо“ Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега», — опубликовали пост сотрудники команды.

Гофман был воспитанником московской спортивной школы с самого детства, много лет он играл в юношеской команде защитником, а после продолжил карьеру в «молодежке». Уже в составе команды МХЛ спортсмен провел 166 игр. В 2021 году за «Динамо» он стал обладателем Кубка Харламова.

Известно, что прощание с Гофманом состоится на Колычевском кладбище 20 мая в 13:00. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая гимнастка погибла во время выступления в цирке в Магнитогорске. 22-летняя артистка выполняла трюк без страховки. Кадры момента смерти появились в распоряжении 5-tv.ru. Трагедия произошла 17 мая в Магнитогорском государственном цирке.

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