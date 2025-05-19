Несчастный случай: бывший хоккеист «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет

Спортивный клуб выразил соболезнования близким и родственникам игрока.

Обладатель Кубка Харламова и бывший хоккеист команды «Динамо Москва» Олег Гофман умер в возрасте 23 лет. Пресс-служба спортивного клуба «ХК Динамо» сообщила в Telegram-канале о несчастном случае накануне утром.

«Хоккейный клуб „Динамо“ Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега», — опубликовали пост сотрудники команды.

Гофман был воспитанником московской спортивной школы с самого детства, много лет он играл в юношеской команде защитником, а после продолжил карьеру в «молодежке». Уже в составе команды МХЛ спортсмен провел 166 игр. В 2021 году за «Динамо» он стал обладателем Кубка Харламова.

Известно, что прощание с Гофманом состоится на Колычевском кладбище 20 мая в 13:00.

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