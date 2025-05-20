«Должны быть более сильные санкции» — Зеленский о переговорах Путина и Трампа

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Зеленский: на Россию должны быть наложены более сильные санкции

Зеленский о переговорах Путина и Трампа

Фото: Reuters/Cagla Gurdogan

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Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате.

На Россию необходимо оказывать давление, в том числе посредством более сильных санкций. Об этом по итогам телефонных переговоров президентов РФ и США заявил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

«Давление на Россию побудит ее к реальному миру», — написал лидер Незалежной.

Зеленский подтвердил также, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате.

«Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки», — перечислил лидер украинских боевиков.

Владимир Зеленский отдельно уточнил, насколько важно для Незалежной участие США в переговорном процессе.

«Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский не хотел участвовать в переговорах в Стамбуле. По данным The Washington Post, глава киевского режима не видел смысла в этой встрече и даже не собирался отправлять туда делегатов. Переубедить Зеленского смог специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который заявил, что положение Украины сильно ухудшится, если она откажется от диалога и не приедет в Стамбул.

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