Роберт Паттинсон изменился после рождения дочери

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

В этом актер признался сам.

Роберт Паттинсон стал совершенно другим человеком после рождения дочери

Фото: EPA/ТАСС

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Актер Роберт Паттинсон кардинально изменился после рождения своей дочери. Об этом артист заявил на пресс-конференции Международного кинофестиваля в Каннах, пишет VOICE.

«Я думаю, что самым неожиданным образом рождение ребенка дает вам огромный запас энергии и вдохновения. Это другой вид энергии», — сообщил Паттинсон.

С 2018 года актер состоит в отношениях с певицей и актрисой Сьюки Уотерхаус. В 2024 году у них родилась дочь, имя ее звездная пара тщательно скрывает от общественности.

На пресс-конференции Каннского фестиваля актер появился вместе с партнершей по съемкам — актрисой Дженнифер Лоуренс. Она полностью поддержала коллегу.

«Рождение детей меняет все. Это меняет всю твою жизнь. Это невероятно. Дети влияют на каждое мое решение о том, буду ли я работать, где я буду работать, когда я буду работать. Они научили меня многому», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла свадьба Паттинсона и Уотерхаус. В центре внимания находилась их маленькая дочь, недавно появившаяся на свет. Она дополнила картину счастья, доказывая всем, что новобрачные обрели не только любовь друг друга, но и новую, значимую смысловую грань в своей жизни.

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