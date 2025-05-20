«Возможности равны нулю»: в США указали на неспособность Европы оказывать давление на РФ

Последний телефонный разговор Путина и Трампа в очередной раз это подтвердил.

Возможности Европы давить на Россию равны нулю, и телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа — тому подтверждение. Об этом 5-tv.ru заявил инспектор ООН по вооружениям в Ираке, бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

По его словам, попытки европейских стран надавить на Россию в сложившихся обстоятельствах бессмысленны.

«Мне кажется, Европа уже поняла, что ее возможности влиять на Россию равны нулю. То есть коллективно Европа не способна оказать на Россию хотя бы немного значимого давления. Поэтому Европа пытается заложить основу политики, к которой потом могли бы подключиться США. Но этот телефонный разговор (Путина и Трампа. — Прим. ред.) — смертный приговор таким попыткам», — выразил свое мнение Риттер.

Он указал, что глава Белого дома четко дал понять Европе: он стремится к миру, а не эскалации конфликта на Украине. Если же страны Евросоюза продолжат усугублять ситуацию, то они и США могут стать противниками.

«Если Европа не одумается, она окажется по другую сторону баррикад в вопросах национальной безопасности США. Ее больше не будут воспринимать как союзника, продвигающего общие цели и интересы, а скорее как противника, который активно мешает американским стратегическим приоритетам», — заметил эксперт.

Скотт Риттер добавил, что Европейский союз, как тяжелый танкер, которому не подвластна быстрая маневренность. Они уже «встали на рельсы» политики бывшего президента США Джо Байдена, которая была противоположна взглядам Дональда Трампа. Поэтому сменить курс не так просто.

По мнению Риттера, хорошо уже то, что президенты Соединенных Штатов и России не просто разговаривают, а положительно настроены на развитие двусторонних отношений и предпринимают конкретные действия для сближения и наступления мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп назвал Путина «приятным джентльменом».