«Немножечко пошла по швам»: падчерица Осина недовольна российским кино

Молодая артистка даже назвала корень проблемы.

В российской киноиндустрии не хватает людей со специализированным образованием. Такое мнение в беседе с корреспонденту 5-tv.ru высказала певица, актриса, падчерица певца Евгения Осина — Анастасия Годунова на премьере короткометражного фильма «В аду места нет».

По ее мнению, в нашей стране слишком много людей без специализированного образования, задействованных в производстве фильмов, что является большим минусом для кинематографа.

«Сейчас не хватает качественных сценариев, хорошей актерской игры. Потому что резко зашли люди без образования в эту индустрию. Конечно, от этого индустрия немножечко так пошла по швам, немножечко разрушилась», — считает Годунова.

Она уверена, что образование играет немаловажную роль, в том числе и для актеров. Анастасия подчеркивает, что если человек идет в эту сферу, то нужно относиться к профессии серьезно.

У самой Анастасии за плечами музыкальная школа имени Чайковского, кроме того, она учится на актерском направлении в одном из московских колледжей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что падчерица Осина сказала об отношениях Воли и Утяшевой.