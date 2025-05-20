Замешаны третьи лица? Новые подробности в странной смерти девушки из Перми

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 72 0

Родные не верят в смерть Надежды Вожаковой из-за несчастного случая

родные пообещали найти виновных в гибели пермячки

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Ее тело нашли на заборе возле одного из местных баров.

Родные 18-летней Надежды Вожаковой, которую обнаружили мертвой на металлическом заборе возле одного из баров Перми, не верят в несчастный случай. Они намерены найти виновных в ее гибели. Об этом они сообщили изданию aif.ru.

По одной из предварительных гипотез, Надежда попыталась перебраться через ограду, споткнулась, зацепилась одеждой и буквально напоролась на острые пики. Охрана бара вызвала экстренные службы, но было уже поздно.

Но родные отказываются верить в официальную версию. По словам Марии — тети молодого человека Надежды — в произошедшем обвиняют подругу девушки, которая была с ней в ту трагическую ночь. Причем она не пришла и на церемонию прощания.

«Родные это все так просто не оставят. Они до последнего будут бороться за справедливость, чтобы виновные были наказаны», — сказала Мария.

Есть предположения, что причастными в смерти Вожаковой могут быть третьи лица. Вероятно, они попытались изнасиловать девушку, на это указывает расстегнутая ширинка и неестественная поза — сам бы человек так упасть не мог.

Также на теле заметны царапины, будто волочили по земле. Вместе с тем в крови погибшей установили 5,8 промилле алкоголя. Это является критической дозой.

Родные девушки настояли на том, чтобы экспертизу провели заново. В случившимся они видят много странных моментов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Пермском крае похоронили найденную мертвой на заборе Надежду Вожакову.

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