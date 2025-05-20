Вспыхнул на ходу: такси взорвалось у жилого дома в Новосибирске

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В Новосибирске произошел взрыв автомобиля такси у жилого дома

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа.

Такси взорвалось прямо у подъезда жилого дома в Новосибирске, когда водитель приехал на вызов за пассажиром. Капот машины вспыхнул на ходу. Очевидцы сообщают, что автомобиль удалось потушить всего за шесть минут.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Однако окончательную причину еще предстоит установить. Водитель получил ожоги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мотоциклист влетел в полицейскую машину в Петербурге и погиб на месте. Сотрудник полиции тем временем в коме, врачи контролируют его состояние.

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