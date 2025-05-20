«Будет меня поддерживать»: споет ли SHAMAN с Мизулиной на «Интервидении»
SHAMAN сомневается в совместном выступлении с Мизулиной на «Интервидении»
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Артист будет представлять Россию на конкурсе. Выйдет ли в этот раз на сцену его возлюбленная?
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN вряд ли будет представлять Россию на «Интервидении» вместе со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом он рассказал изданию Газета.ру.
«Я думаю, что Екатерина будет просто меня поддерживать морально», — ответил он.
Говоря о музыкальном конкурсе, исполнитель признался, что пока не знает, с какой песней собирается выступать. Но композиция, безусловно, будет на русском языке. При этом Дронов отметил, что «Интервидение» нельзя сравнивать с «Евровидением», поскольку у них совершенно разный формат. Артист подчеркнул, что зрителей ждет широчайшее разнообразие ярких выступлений.
«Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Московской области при поддержке Фонда «Традиции искусства». Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и продвижение российской музыки на мировой арене.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему SHAMAN стал участником «Интервидения».
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