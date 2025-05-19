«Конечно, не Баскова и не Киркорова»: Соседов объяснил выбор SHAMAN участником «Интервидения»

По мнению критика, на конкурс стоит отправлять молодых исполнителей, которые успели заявить о себе на всю страну.

Кандидатура заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, идеально подходит для Интервидения. Таких народных артистов, как Филипп Киркоров и Николай Басков, уже точно не отправят участвовать в конкурсе. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов заявил во время беседы с 5-tv.ru.

Соседов также выразил сожаление по поводу отсутствия в России новой волны молодых, сильных и профессиональных артистов, которые могли бы претендовать на участие в подобных мероприятиях.

«Полина Гагарина, уже, извините, опытная певица, она была на Евровидении, также, как Дима Билан. И нельзя одних и тех же без конца. <…> Конечно, не Баскова и не Киркорова, это тоже ясно, потому что это уже опытные артисты. Должен быть певец профессиональный, но молодой», — добавил он.

В качестве возможных альтернатив он упомянул певицу Марину Девятову, а также предложил обратить внимание на этнические коллективы, работающие в стилистике русской народной песни, такие как башкирская группа «Ay Yola».

Также, по мнению Соседова, кандидатура певца Дронова подходит идеально: он молодой, уже известный широкой аудитории, обладает яркой харизмой и профессиональным уровнем, необходимым для международной сцены.

«SHAMAN здесь подходит для первого конкурса. Он (конкурс. — Прим. ред.) впервые проводится, поэтому должен быть участник вот такого плана: известный, патриотического направления и голосистый. SHAMAN, собственно, отвечает всем этим параметрам», — отметил критик.

Он подчеркнул, что Интервидение — это не телевизионное шоу и не развлекательный проект. Это профессиональный конкурс, где артист представляет не только себя, но и всю страну. Поэтому, по словам эксперта, участие должны принимать исполнители, уже имеющие имя и признание на государственном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство выделило 750 миллионов рублей на музыкальный конкурс «Интервидение».