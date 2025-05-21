«Кровать подбросило»: очевидцы о взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

В Ставрополе из-за взрыва газа в многоэтажке в соседних домах выбило окна

Подбросило мебель: очевидцы о последствиях взрыва бытового газа в Ставрополе

Фото: © РИА Новости

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В результате инцидента пострадали три человека.

От ударной волны после взрыва бытового газа в многоэтажке Ставрополя в соседних домах подбросило мебель и выбило окна. Об этом информационному агентству URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, они на себе ощутили ударную волну от взрыва, находясь в зданиях поблизости.

«Я в момент взрыва находилась как раз на кухне с видом на дом. Очень громко. Пищало, как при газе, службы приехали в течение пары минут», — поделилась жительница дома напротив.

Другие очевидцы делятся подробностями в интернете. Одна женщина сообщила, что после хлопка у нее подбросило кровать. Кроме того, у многих были выбиты окна, пострадали даже здания в соседнем дворе.

Сейчас в дом, в котором прогремел взрыв, никого не пускают, строение обесточено.

ЧП произошло утром 21 мая. По последней информации, пострадало три человека, в том числе один ребенок. Среди них есть женщина, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Москве произошел взрыв бытового газа, переросший в пожар.

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