Россия и Армения подтвердили настрой на развитие сотрудничества

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом страны Ваагном Хачатуряном.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Россия и Армения подтвердили настрой на развитие сотрудничества по всем направлениям, несмотря на существующие разногласия — об этом сегодня говорил на встрече министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ваагн Хачатурян в Ереване.

Также глава нашего МИД выступил перед студентами и преподавателями филиалов российских вузов. Одной из ключевых тем стало противостояние принципов России и Запада. Европа, опираясь на опыт колониальных войн, захватничество и рабовладение, хочет продолжать и дальше жить за чужой счет. А наш подход основан на равноправии и взаимоуважении — все это прописано в уставе ООН.

Коснулись также и темы украинского конфликта. Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть.

«Поэтому сейчас когда нам говорят вот давайте перемирик, а там посмотрим. Нет, ребята. Мы уже были в этих историях. Мы так больше не хотим и Макроны, Стармеры, Фон дер Ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от США присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций — это просто их выдает с головой», — отметил Лавров.

Еще раньше глава нашего МиДа встретился со своим коллегой Араратом Мирзояном. Рабочая поездка в Ереван началась с возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Сергей Лавров поблагодарил за участие в мероприятиях в честь 9 Мая в Москве. И выразил признательность всему народу Армении за бережное отношение к священной памяти о Великой Победе.

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