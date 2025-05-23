Падение в канаву делает тебя мудрее: китайский гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Ожидается спокойная неделя с кульминацией в субботу — именно этот день больше всего подойдет для большой активности, переездов и земляных работ. Остальные дни идут в общем мирном и спокойном русле.

26 мая, понедельник

День Деревянной козы

5-tv.ru

Звезды Небесная милость и Небесный вор доминируют над энергиями этого дня. Их дополняет свирепый Белый тигр, практически полностью обрушивает возможности конструктивно использовать это время.

Такой день годится только для инвестирования, сбора долгов, подписания незначительных бумаг и перестановок по фэншуй. Структура «Мистик» в позиции дает робкую надежду на сглаживание негатива этого дня.

Но надежда эта туманна и далека, и потому лучше в такой день тщательнее выбирать время для активности.

Совет: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Трудитесь ради общего блага — колодец питает всех жаждущих и не истощается.

27 мая, вторник

День Огненной обезьяны

5-tv.ru

Во вторник нас поджидают коварные Красный феникс и Абордажный крюк, которые делают этот день непригодным для ремонтов, путешествий, свадьбы и переезда в новый дом. Если проигнорировать эти звезды, есть риск нарваться на штрафы и юридические неприятности.

Допустимо в этот день планировать, ходить на свидания и заниматься рутиной. Повседневные дела будут даваться легко благодаря обожаемой китайцами структуре «Птица стремится в пещеру». Она хороша для творчества, для написания проектов, креатива и тому подобного.

Разум в такой день будет открыт новому, новым идеям, возможностям придумать новые ходы и пути.

Совет: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

28 мая, среда

День Огненного петуха

5-tv.ru

Неблагоприятный призрак Девяти земель доминирует в этом дне. В среду не следует нарушать целостность земли — закладка фундамента и земляные работы приведут к неприятностям и несчастьям.

Структура «Звезда следует за Луной» предупреждает нас от импульсивных и необдуманных поступков. Двигайтесь медленно, вдумчиво, маленькими шагами, и все будет получаться.

Совет: действуйте через женское начало Инь. Мир создается через взаимодействие.

29 мая, четверг

День Каменной собаки

5-tv.ru

В этом дне есть звезда Абордажного крюка, и негативная энергия оказывается во всех 24 направлениях. Куда ни направишь взор — сплошная плохая энергия. Поэтому лучше всего вести себя сдержанно и аккуратно.

Энергии дня к тому же текут медленно и вязко, поэтому лучше всего заниматься рутинными спокойными делами, не рассчитывая на ветер удачи в паруса вашего кораблика.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

30 мая, пятница

День Земляной свиньи

5-tv.ru

Это день «Разрушителя года» — он не дает ничего создать. Зато отлично помогает рушить что-то старое, завершать отношения раз и навсегда, избавляться от чего-то ненужного.

Это день пустоты, и он всеми силами старается показать, что поддерживать активность он не собирается. Готов только помочь хорошо отдохнуть.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе, избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

31 мая, суббота

День Стальной крысы

5-tv.ru

Суббота получает позитивную звезду Добродетель месяца. В такой день отлично отправляться в путешествие, начинать работу, открывать бизнес и переезжать.

Те, кто подключается к энергиям этого дня, смогут наслаждаться отличной удачей, ростом благосостояния и всякими бонусами. Пожалуй, самый позитивный день за всю неделю!

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.

1 июня, воскресенье

День Золотого быка

5-tv.ru

Несмотря на присутствие звезд Небесный успех и Небесная удача, сразу две кляксы портят этот день, вызывая внимание маленьких людей и завистников, нездоровый интерес к вашей активности, затруднения и препятствия в делах.

Нельзя сказать, что удача совсем от вас отвернулась в такой день, поскольку здесь есть главная звезда. Однако слишком надеяться на удачу не следует.

Совет: вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.