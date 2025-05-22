Петербург переживает нашествие лосей

Фото, видео: администрация Фрунзенского района СПб; 5-tv.ru

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Оказавшихся в городе диких животных отлавливали во дворах многоэтажек и на проспектах.

Разбираться со страховыми выплатами теперь предстоит и водителям из Петербурга, чьи машины пострадали во время нашествия лосей.

Трое сохатых вышли из леса накануне. В течение дня их отлавливали во дворах многоэтажек и на проспектах. Городской шум явно заставил животных сильно нервничать.

Некоторые петербуржцы пытались подойти к лосям ближе, и этим только сильнее пугали животных. Они метались в панике. В итоге, один из них погиб. Остальных удалось поймать, когда приехали специалисты. Животным ввели снотворное и отправили в ветклинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведь напал на мужчину в Подмосковье. Пострадавший был госпитализирован с множественными рваными ранами головы, лица и груди, а также сломанным плечом.

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