Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Эта награда — символ высшего признания заслуг перед Отечеством.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин вручил министру иностранных дел страны Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Лавров награжден за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

«Уважаемый Владимир Владимирович, для меня огромная честь получить эту награду из ваших рук и услышать те слова, которыми вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца. Я воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива», — сказал глава МИД РФ.

Он выразил уверенность в том, что церемония вручения госнаград вдохновит сотрудников МИДа на то, чтобы продолжать активно работать, несмотря на возросшие требования. Лавров добавил, что они возникли на международной арене в связи с развернувшейся борьбой «добра со злом».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — старейшая и высшая награда Российской империи. Ее учредил Петр I в 1968 году, вернувшись из Великого посольства в Европу. Этот орден стал первой высшей наградой Русского царства. Его вручали за особые заслуги перед Отечеством — военные подвиги или гражданские отличия.

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