Военного пенсионера признали умершим из-за технической ошибки в Петербурге

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Пожилому мужчине пришлось доказывать, что он живой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Жителю Петербурга пришлось доказывать, что он живой. Военный пенсионер попытался оформить льготу на проезд. Сначала все одобрили. Но спустя несколько часов на телефон пришло смс об отказе. Причина — страховое свидетельство принадлежит умершему человеку.

Петербуржец этому значения не придал. Подумал, что это чей-то розыгрыш. А через несколько дней заблокировали его зарплатную карту.

«Блокировка карт понеслась. Поехал, думал, что это приставы. Сотрудник (банка. — Прим. ред.) сказал: „Вы являетесь мертвым человеком, вас нет в живых“. Я говорю, на каком основании, если я перед вами?» — вспомнил свое возмущение пострадавший Андрей Алексеев.

Выяснилось, что его признали мертвым из-за технической ошибки. В городской больнице умер человек со схожими данными.

Петербуржец уже обратился в прокуратуру, и надеется, что вопрос решится в ближайшее время.

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