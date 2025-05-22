Путин потребовал проследить за безопасностью детского отдыха

Нужно тщательнее следить за безопасностью детского отдыха. На этом заострил внимание президент России Владимир Путин в ходе своего совещания с членами правительства.

«По линии работы каждого (ведомства. — Прим. ред.) нужно обратить особое внимание на безопасность детского отдыха. На безопасность вообще, а детского отдыха в первую очередь», — заявил лидер страны.

Путин также подчеркнул, что особенно нужно проконтролировать ситуацию с пожарной безопасностью. Ведь накануне совещания в Забайкалье в детском центре «Огонек» произошел пожар. Пламенем был поврежден корпус лагеря площадью 120 квадратных метров. В тушении было задействовано 11 единиц специальной техники. Устранение возгорания затруднялось из-за ветра и сухой погоды. Информации о пострадавших не было.

По данным Министерства просвещения РФ, в 2025 году в летних лагерях будет отдыхать около шести миллионов детей. Это почти на 700 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Количество учреждений также увеличилось с 39 тысяч до 40,5 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичи все активнее подключают доступ к электронным медицинским картам своих детей.