Собянин рассказал о новом формате медицинской помощи в Москве

В Москве активно развивается направление хирургии с минимальным вмешательством, которое позволяет пациентам быстро восстанавливаться после операций. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для оказания такой помощи в городских больницах созданы специализированные отделения — стационары краткосрочного пребывания. В 29 таких учреждениях пациенты могут получить необходимую помощь.

Благодаря малоинвазивным операциям пациенты быстро восстанавливаются: от поступления до выписки проходит всего несколько часов.

Все операции проводятся по полису ОМС, направление можно получить в поликлинике по месту жительства.

В прошлом году в таких стационарах было проведено более 170 тысяч операций по восьми направлениям, включая офтальмологию, оториноларингологию, ортопедию и травматологию.

Два года назад московские врачи начали проводить в стационарах операции на сердце и сосудах, а также диагностические исследования, такие как лечение аритмии и малоинвазивные исследования сосудов сердца.