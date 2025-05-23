Нет, не просекко: Волочкова раскрыла свой любимый напиток

Оказалось, к игристому вину балерина равнодушна.

Любимый напиток заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой — растворимый кофе или, как она его называет, «пыль дорог». Об этом балерина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Оказалось, к просекко балерина равнодушна. Ее страсть — это кофе, причем не зерновой или молотый, а растворимый.

«Я люблю, как ни странно, не кофе американо и заварной, а люблю „пыль дорог“, как я говорю, растворимый обычный без сахара кофе», — призналась артистка.

Волочкова добавила, что придерживается скромного рациона, во многом себя ограничивает. Поэтому если она и пьет кофе, то не добавляет в него сахар.

«Я вообще мало ем. Ну и если пью кофе, то тоже не очень часто. Я больше люблю чай с лимоном», — заключила балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова относится к статусу бабушки. Дочь артистки Ариадна недавно вышла замуж. Это событие не повлияло на мировоззрение балерины: она все также не грезит о внуках.