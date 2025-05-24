Не успели поговорить по душам: Катя IOWA посвятила песню «Мишка» отцу

Артистка выплеснула все, что так долго копила в себе.

Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова посвятила песню «Мишка» своему отцу. Об этом она рассказала 5-tv.ru на своем концерте.

Артистка неоднократно говорила, что в детстве она практически не общалась с родителем. Тот часто разъезжал по командировкам, а потом ушел в запой. При этом она не испытывала к нему злости. Наоборот, жалеет, что им не удалось провести больше времени вместе, когда отношения между ними чуть наладились. А теперь уже не сможет, поскольку он умер.

По словам исполнительницы, ей давно хотелось выговориться и вложить все свои эмоции, но процесс создания композиции проходил очень тяжело. На протяжении четырех дней она сидела над листом бумаги по шесть-семь часов.

«Сидишь, смотришь на лист и ничего не можешь создать, но ты заставляешь себя сидеть над ним, потому что внутри накопившееся чувство, которое нужно сублимировать в творчество», — ответила она.

Иванчикова отметила, что если имеются сложности с родителями, то это необходимо обсудить с психологом или отразить в своем творчестве, чтобы недосказанность не копилась внутри. Таким образом, она проговорила свои проблемы с папой, что не получилось сделать, когда он был жив.

Причем эта песня нашла отклик у многих поклонников певицы. Они присылали сообщения, где говорили, что тоже сталкиваются с проблемами с родителями.

«Я решила спеть ее вообще без инструментов. Потому что никого не должно быть кроме меня. Это моя проблема, это мой папа, это я. И я должна с ним стоять лицом к лицу и говорить с ним», — подчеркнула Иванчикова.

В строках хита указано и дерево. Это не просто символ, а то, что осталось от детства певицы. Под окном ее дома растет береза, которую отец посадил перед тем, как дочь появилась на свет.

«Я по-другому на нее посмотрела. Что это мои корни, что мой ствол стоит благодаря этим корням. И я перестала относиться к этому как к проблеме. Что мы не понимали друг друга с папой. Что мы не слышали. Но я должна была сказать об этом всем. <…> У всех всегда есть такая проблема, что в одной семье все чувствуют себя одинокими, оставленными. И папа чувствовал себя оставленным, как я потом узнала. И я чувствовала себя оставленной и не понятой. И почему мы не могли найти это слова, пока он был жив, я не знаю до сих пор. Поэтому это очень важно говорить своей аудитории, потому что они могут успеть», — отметила она.

В своем выступлении вокалистка использовала электронный музыкальный инструмент сэмплер, которым не владела до этого. Но теперь собирается его все чаще использовать в своем творчестве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Екатерина Иванчикова устроила сюрприз на вечеринке в честь дня рождения телеведущей Карины Мурашкиной.