Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро «Царицыно»
На участке было приостановлено движение поездов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро «Царицыно». Его гибель подтвердил источник 5-tv.ru.
При этом пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщила, что на южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов.
В конце апреля произошел похожий инцидент на участке между станциями «Спартак» до «Баррикадной» на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщал канал «Москва 24» трагедия произошла с пассажиром, который упал под прибывающий поезд на платформе «Полежаевской». В результате инцидента человек погиб.
Также РЕН-ТВ сообщал о том, как женщина толкнула своего знакомого в результате конфликта на станции «Арбатская». Однако в этом случае мужчина отделался переломами бедренной кости и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции нападавшую задержали.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Большой кольцевой линии на станции метро «Савеловская» произошло сильное задымление. Пострадавших нет. Точные причины устанавливала специальная комиссия.
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