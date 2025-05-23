Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро «Царицыно»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

На участке было приостановлено движение поездов.

Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро Царицыно

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро «Царицыно». Его гибель подтвердил источник 5-tv.ru.

При этом пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщила, что на южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов.

В конце апреля произошел похожий инцидент на участке между станциями «Спартак» до «Баррикадной» на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщал канал «Москва 24» трагедия произошла с пассажиром, который упал под прибывающий поезд на платформе «Полежаевской». В результате инцидента человек погиб.

Также РЕН-ТВ сообщал о том, как женщина толкнула своего знакомого в результате конфликта на станции «Арбатская». Однако в этом случае мужчина отделался переломами бедренной кости и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции нападавшую задержали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Большой кольцевой линии на станции метро «Савеловская» произошло сильное задымление. Пострадавших нет. Точные причины устанавливала специальная комиссия.

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