Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро «Царицыно»

В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро «Царицыно». Его гибель подтвердил источник 5-tv.ru.

При этом пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщила, что на южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов.

В конце апреля произошел похожий инцидент на участке между станциями «Спартак» до «Баррикадной» на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщал канал «Москва 24» трагедия произошла с пассажиром, который упал под прибывающий поезд на платформе «Полежаевской». В результате инцидента человек погиб.

Также РЕН-ТВ сообщал о том, как женщина толкнула своего знакомого в результате конфликта на станции «Арбатская». Однако в этом случае мужчина отделался переломами бедренной кости и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции нападавшую задержали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Большой кольцевой линии на станции метро «Савеловская» произошло сильное задымление. Пострадавших нет. Точные причины устанавливала специальная комиссия.