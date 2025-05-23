Двое человек погибло в результате ДТП на трассе в Подмосковье

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 102 0

В Подмосковье из-за столкновения автомобиля и микроавтобуса погибло двое человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Один из скончавшихся — ребенок.

В Подмосковье в результате аварии погибло двое человек, в том числе, ребенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Всего пострадало 11 человек. Среди них есть двое несовершеннолетних. Один ребенок погиб на месте, женщина 50 лет скончалась в машине скорой помощи.

На кадрах видно, как микроавтобус врезался в автомобиль, стоящий на проезжей части с включенными аварийными огнями, на высокой скорости. Впоследствии удара фургон перевернулся на бок.

По словам источника, у стоявшего автомобиля лопнуло колесо. Водитель включил аварийные огни и вышел установить спецзнак. Предварительно, шофер микроавтобуса отвлекся и врезался в «легковушку». Помимо этого, были задеты еще два автомобиля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Трагедия произошла на 68-м километре трассы М-12. На данном участке дороге затруднено движение. Образовалась пробка из автомобилей.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мотоциклист столкнулся с полицейской машиной в Санкт-Петербурге. Также в результате аварии пострадал сотрудник правоохранительных органов. Байкер не дождался госпитализации и погиб в машине скорой помощи.

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Двое человек погибло в результате ДТП на трассе в Подмосковье

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