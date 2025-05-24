Россия превзошла Украину в производстве и в качестве использования БПЛА средней дальности

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

РФ превзошла Украину в качестве использования БПЛА средней дальности

Россия превзошла Украину в производстве и в качестве использования БПЛА средней дальности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Такое наблюдение сделала британская газета The Times.

В гонке по производству и качеству использования БПЛА Россия уверенно обгоняет Украину. Об этом пишет портал The Times.

По данным издания, именно действия российских FPV-дронов нового поколения изменили, к примеру, тактику ведения боя. В частности, дальность поражения наших БПЛА увеличилась на четыре километра.

А 9 мая 2025 года в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде. Тогда военнослужащие седьмого отдельного полка беспилотных систем продемонстрировали все разнообразие своей техники.

На Параде Победы были представлены различные типы дронов, включая популярные барражирующие «Орлан-10» и «Орлан-30», а также современные модели Zala и «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru показывал в действии российский БПЛА Zala. Тогда расчеты многофункциональных БПЛА соединения ВДВ группировки «Днепр» показали свою работу на каховском направлении СВО в Херсонской области. В ходе выполнения задачи было обнаружено несколько целей на расстоянии 15 километров, в их числе замаскированный пункт управления БПЛА.

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