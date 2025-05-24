Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом откроется в «Лужниках»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Вход на его территорию будет свободный.

Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом откроется в «Лужниках»

Фото: mos.ru/Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

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В Москве откроется 31 мая крупнейший в городе экстрим-парк под открытым небом. Он будет расположен на территории Южного спортивного центра в олимпийском комплексе «Лужники». Как пишет mos.ru, парк станет уникальным местом для райдеров всех уровней подготовки и возрастов. Вход на его территорию будет свободный.

В экстрим-парке будут представлены современные и функциональные спортивные зоны. Среди них — эйр-парк, тренинг-парк с поролоновой ямой и резиновым фанбоксом, стрит-парк. Кроме того, в парке будут организованы зоны для биг-эйра, паркура и воркаута, а также детская тренировочная зона.

В течение всего лета в парке будут проводиться соревнования, открытые тренировки, мастер-классы от звезд экстремального спорта и чемпионаты по таким дисциплинам, как самокат, BMX, скейтбординг, роллер-спорт, паркур и воркаут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арт-павильоны с товарами столичных брендов откроют в рамках «Лета в Москве».

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