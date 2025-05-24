Самолет с 307 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

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В ближайшее время военнослужащие пройдут обследование в госпиталях Минобороны России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Самолет с 307 российскими военными, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил источник 5-tv.ru с места событий.

В ближайшее время солдаты пройдут полное обследование, лечение и курс восстановления в госпиталях Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу два ИЛ-76 приземлились на подмосковном аэродроме, доставив 270 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Многие из них впервые за долгое время смогли выйти на связь с близкими и сказать главное — они живы и возвращаются домой.

Это был только первый этап масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Некоторые бойцы узнали о возвращении буквально за день до отправки. Один из солдат признался, что услышал о предстоящем обмене по телевизору, а уже спустя двое суток собирал вещи. Жена, получившая долгожданный звонок, не смогла сдержать слез. Вернувшиеся солдаты уже строят планы с семьями, хотя домой отправятся не сразу — сначала обязательная реабилитация и медицинская помощь.

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