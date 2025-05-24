Патриарх Кирилл и Дмитрий Чернышенко поздравили россиян с Днем славянской письменности

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Патриарх и вице-премьер РФ поздравили россиян с Днем славянской письменности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Telegram/Правительство России/government_rus

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В ходе выступления вице-премьер РФ напомнил о роли языка как носителя традиций, морали и исторической памяти, особенно в год 80-летия Победы.

Патриарх Кирилл и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступили на праздничном концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие прошло в центре Москвы, на Красной площади. Об этом сообщило правительство РФ в своем Telegram-канале.

Чернышенко напомнил, что именно святые Кирилл и Мефодий создали основу для славянской письменности — азбуку, с которой началась многовековая традиция сохранения языка, культуры и духовного наследия.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, этот праздник — свидетельство духовного родства и близости национальных традиций славян», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что славянская письменность — это не только про буквы и тексты, но про смысл, память и воспитание. По его словам, благодаря языку мы передаем традиции из поколения в поколение, закладываем основы нравственности и учим детей любить родное.

Особое значение праздник получил в этом году — ровно 80 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Чернышенко напомнил, что и тогда, и сейчас Россия защищает фундаментальные ценности, заложенные еще во времена святых братьев.

В завершение выступления он лично поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл признался, что мечтал побывать в космосе.

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