«Россия — кладезь талантов»: группа «Город 312» поддержали российских артистов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 31 0

Артисты «Города 312» высказались о богатстве творческих талантов в России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Музыканты выступили против русофобии и поддержали отечественных деятелей культуры.

В России много талантливых, творческих людей. Об этом заявили участники группы «Город 312» на дорожке XIV Русской музыкальной премии RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Россия — кладезь невероятных талантов. У нас много классных брендов, дизайнеров, артистов, поэтов. Все, что связано с искусством, у нас с этим хорошо в России», — поделилась солистка Диана Макарова.

Артисты добавили, что несмотря на разнообразный национальный состав их группы — они россияне и гордятся этим.

«Мы не стесняемся своей страны. Как можно стесняться страны, в которой ты живешь? Это по крайней мере некультурно», — отметил участник «Города 312» Дмитрий Притула.

Музыкант также отметил, что сейчас в мире отмена всего русского. Однако наших артистов, которые посетили Канны в нарядах российских брендов, можно только похвалить.

Диана Макарова временно заменяет Светлану Назаренко в качестве солистки группы. Наполовину по происхождению она является уроженкой Узбекистана. У клавишника и бэк-вокалиста Дмитрия Притулы и его жены, гитаристки Марии Притулы, родной страной является Киргизия. Название группы «Город 312» происходит от телефонного кода столицы республики — Бишкека.

Ранее 5-tv.ru расссказывал, что «Город 312» перевыпустили песню «Фонари».

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