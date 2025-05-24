Избивали и унижали: российские военные рассказали о пытках в плену ВСУ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 26 0

Российские военные рассказали о пытках в плену ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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В рамках одного из этапов обмена в Россию вернулось 307 человек.

Освобожденных российских военных избивали и унижали в плену боевиками ВСУ. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru. Некоторые из бойцов поделились подробностями нахождения в заточении.

«Попал в плен семь месяцев назад, в октябре прошлого года. Члены батальона „Азов*“ избивали, заставляли заучивать тексты непонятные, произносить их на камеру. Эмоции бьют через край, семь месяцев ожидания. И вот я попал домой», — рассказал военный.

Кадры запечатлели трогательные моменты, на которых солдаты не могут сдержать слезы от долгожданных разговоров с родными.

Два транспортника с российскими бойцами приземлились в Москве ранее днем. На борту было 307 человек. Они вернулись домой в рамках самого масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной с начала специальной военной операции. Договоренность об этом была достигнута во время переговоров в Стамбуле. Обмен проходил по формуле «1000 на 1000» на границе Украины и Белоруссии в несколько этапов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что было названо возможное место проведения очередных переговоров России и Украины.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

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