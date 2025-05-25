Вот что бывает, когда неумелый охотник пытается организовать засаду. Он сам попадает в ловушку. Появились кадры поражения американского зенитного комплекса Patriot. У города Орджоникидзе, на украинских картах он обозначен как Покров. Это практически на берегу Днепра, каких-то 30-40 километров до наших позиций. Очевидно, расчет такого расположения был в том, чтобы «подловить» российскую авиацию, но «подловили» самих украинских зенитчиков.

А вот кадры еще одного успеха наших ракетчиков. Дрон зафиксировал построение на базе 1-й бригады спецназа Вооруженных сил Украины. Воздушный разведчик подождал, пока личный состав зайдет в помещение вблизи полигона, и туда тут же прилетел «Искандер». Уничтожено до 70 военнослужащих, включая инструкторов, а также склад боеприпасов и техника. Место действия — город Шостка Сумской области. До границы 50 километров. Впрочем, такое измерение расстояния не совсем верно описывает ситуацию.

Российская армия, зачистив от врага наше приграничье, гонит боевиков ВСУ дальше, уже по территории Сумской области. На этой неделе там освободили еще два села Марьино и Локня.