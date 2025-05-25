В Новосибирске партия «Новые люди» приготовит самый длинный в России шашлык

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Угоститься смогут все желающие.

Партия «Новые люди» зажарит самый длинный шашлык в истории России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Новосибирске 25 мая партия «Новые люди» проведет гастрономический фестиваль «Сибирь жарит». На Михайловской набережной соберутся две тысячи человек, чтобы приготовить шашлык длиной в 500 метров.

Основная задача мероприятия — поставить рекорд России, а также закрепить статус Новосибирска как гатрономической столицы Сибири.

В фестивале примет участие вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Мероприятие пройдет на Центральной набережной в районе метромоста в 12:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в киноконцертном зале «Мосфильм» с 11 по 13 июня состоится фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ, организованный совместно с ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба проекта. Мероприятие подготовлено для подростков от 12 до 18 лет, которые создают телепрограммы, фильмы и анимационные работы. Впервые на фестивале соберется в онлайн- и офлайн-форматах более 500 участников из 129 городов России.

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