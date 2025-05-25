«Днем и ночью»: Путин рассказал про ежедневные доклады о ситуации на фронте

Президент поделился подробностями, отказавшись при этом назвать конкретное место.

Президент России Владимир Путин рассказал получает доклады о ситуации на фронте ежедневно, днем и поздно вечером. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Это же моя работа сегодня. Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью, потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения», — рассказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что на одном из участков фронта российские военнослужащие рвутся выполнить боевую задачу, но из-за погодных условий этого делать нельзя — можно понести большие потери.

«Я и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов, так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой», — отмеил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опыт ведения Россией специальной военной операции изучается лидерами и экспертами из зарубежных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства страны.