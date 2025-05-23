Путин заявил об изучении зарубежными странами опыта ведения СВО

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Путин заявил об изучении зарубежными странами опыта ведения СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Президент сделал акцент на перспективах развития России на глобальном рынке вооружения.

Опыт ведения Россией специальной военной операции изучается лидерами и экспертами из зарубежных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства страны.

«Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции, как и в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, и экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государства», — поделился российский лидер.

Путин добавил, что нужно сделать акцент на развитие сотрудничества с иностранными партнерами в этом направлении, а также на углубление позиций на глобальном рынке. Президент также отметил, что России есть что предложить другим странам несмотря на конкурентную среду.

«Большинство образцов вооружения и техники за счет тесной спайки совместной работы боевых частей и коллективов предприятий постоянно совершенствуется и модернизируется, что значительно улучшает их тактико-технические характеристики по дальности, точности, силе огневого поражения и другим показателям», — заявил Путин.

Президент России поделился, что заказов на российскую военную продукцию поступает много. Сумма контрактов в этой сфере достигает десятков миллиардов долларов. Путин отметил, что стоит наращивать объемы экспортных поставок, в которых внимание должно уделяться обновленным образцам. Например, роботизированным и лазерным комплексам, воздушным и подводным аппаратам, системам управления войсками с применением искусственного интеллекта.

Для продвижения экспорта, заключил Путин, нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами. Нужно предлагать им не только технику, но и спектр услуг, которые могут оказать российские эксперты. В том числе, участие в ремонте и модернизации вооружения, поставка запчастей и подготовка иностранных специалистов.

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