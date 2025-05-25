Российскому зрителю он был известен по роли Коли Бешеного из детективного сериала «Мужчины не плачут».

В возрасте 83 лет умер актер театра и кино Геннадий Третьяков. Информацию о его смерти разместил портал «Кино-театр».

Из жизни он ушел 24 мая. Однако причины смерти не разглашаются.

Геннадий Третьяков родился 15 ноября 1941 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Известная фильмография актера начинается с 2005 года. В основном Третьяков был задействован в эпизодических ролях. Российскому зрителю он был известен по роли Коли Бешеного из детективного сериала «Мужчины не плачут».

Также снимался в таких проектах, как «Ваша честь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья», «Семейный детектив» и других.

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