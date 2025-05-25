Умер актер театра и кино Геннадий Третьяков

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Умер актер театра и кино Геннадий Третьяков в возрасте 83 лет

Актер театра и кино Геннадий Третьяков умер

Фото: Кадр из сериала «Семейный детектив», 2011-2012г

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Российскому зрителю он был известен по роли Коли Бешеного из детективного сериала «Мужчины не плачут».

В возрасте 83 лет умер актер театра и кино Геннадий Третьяков. Информацию о его смерти разместил портал «Кино-театр».

Из жизни он ушел 24 мая. Однако причины смерти не разглашаются.

Геннадий Третьяков родился 15 ноября 1941 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Известная фильмография актера начинается с 2005 года. В основном Третьяков был задействован в эпизодических ролях. Российскому зрителю он был известен по роли Коли Бешеного из детективного сериала «Мужчины не плачут».

Также снимался в таких проектах, как «Ваша честь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья», «Семейный детектив» и других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер писатель-фантаст Юрий Никитин. За свою жизнь написал более 40 книг, часть из них — под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Его вдова рассказал про последнюю волю автора: тело Никитина будет подвергнуто криоконсервации.

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