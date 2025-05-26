Поддержка за труд: домохозяйкам могут начать выплачивать ежемесячное пособие

Выплаты смогут получать граждане, полностью занятые ведением домашнего хозяйства.

В Государственную думу на рассмотрение внесен законопроект, предусматривающий установление ежемесячных выплат для домохозяек. Сумму поддержки предлагается приравнять к установленному в регионе прожиточному минимуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона содержит подробный порядок оформления и условия получения такой помощи. Получателями смогут стать лица, полностью посвятившие себя исключительно ведению домашнего хозяйства: уходу за детьми старше полутора лет, нетрудоспособными родственниками или инвалидами.

Документ направлен на усиление государственной поддержки семей, где один из взрослых не работает вне дома, а выполняет повседневные обязанности по обеспечению быта. В пояснении к законопроекту говорится, что такие обязанности включают приготовление еды, уборку, стирку, покупку продуктов, а также заботу о жилье.

Однако законопроектом предусмотрены и определенные ограничения. Так, граждане, недавно получившие российское гражданство, смогут претендовать на выплаты лишь спустя пять лет после вступления в гражданство. Кроме того, пособие не будет назначаться лицам, зарегистрированным в качестве самозанятых и уплачивающим налог на профессиональный доход.

Согласно проекту, выплаты будут предоставляться при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает двойного размера прожиточного минимума на душу населения в соответствующем регионе. В расчет будут включены все, кто проживает совместно — включая детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Пособие будет назначаться сроком на шесть месяцев, после чего его можно будет продлить, подав новое заявление и комплект необходимых документов. Распределение выплат, как предполагается, будет осуществляться на уровне субъектов Российской Федерации.

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